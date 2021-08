Matías Castro: "Muy feliz con mi debut que se dio un poco rápido"

"He pasado por varios países, hacía 3 años y medio estaba en Grecia, creo que fue una linda experiencia, me hizo crecer mucho como profesional, como persona. Hoy me encontré con la posibilidad de jugar en un club grande como es Independiente Santa Fe. Muy feliz con esta oportunidad", le dijo Matías Gastón Castro al Carrusel Caracol.

El delantero argentino jugó en su país en equipos de ascenso y en Unión de Santa Fe. También pasó por Uruguay, Chile y en los últimos años jugó en el Xanthi e Ionikos de Grecia. "No conocía Colombia, no había tenido la oportunidad. Si bien tengo muchos amigos que han venido, familiares también, mis suegros han venido a vacacionar, todos me han hablado muy bien siempre, de un país maravilloso, eso también me ayudó muchísimo en la decisión", expresó Castro.

El delantero de 29 años jugó 7 minutos en la victoria de Santa Fe ante Millonarios 0-1. "Muy feliz por mi debut, que se dio un poco rápido, pero bueno eso me puso muy contento y lo que más me puso feliz fue la victoria del equipo. La victoria de este clásico era muy importante para nosotros".

Sobre su llegada al equipo y características contó Castro: "mi vinculación es por un año. Soy un delantero centro, me gusta asociarme en lo colectivo, he convertido muchos goles de cabeza, me gusta estar bien posicionado y poder ayudar sobretodo al equipo en lo que es convertir goles, es mi trabajo".