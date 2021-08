El Pulso del Fútbol, 4 de agosto de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas hablaron sobre los desmanes que se presentaron ayer en el entretiempo del partido entra Santa Fe y Nacional. César dijo: “Anoche Nacional le ganó a Santa Fe, pero eso es lo que menos me importa. Lo que vi ayer en las tribunas y en la cancha fue un acto salvaje propio de criminales y no de hinchas del fútbol. Sentí rabia”. Sobre el tema Rafael agregó: “Sin lugar a dudas, ese es el tema de reflexión hoy. Lo que sucedió ayer en el estadio El Campín es una vergüenza para el fútbol colombiano. Dio tristeza ver a familias salir del estadio, con la firme intención de no volver jamás”.

