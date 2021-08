“Me deja triste llegar a la final y no ganarla. Me gustaría volver algún día”

Cristian Arango, nuevo jugador de Los Ángeles FC de la MLS, dialogó con El VBar de Caracol Radio, donde se refirió a su llegada al fútbol estadounidense, su aspiración por ganarse un espacio en la Selección Colombia y el agradecimiento a Millonarios, a donde le dijo le gustaría volver.

"Los muchachos colombianos también me recibieron súper bien, contento y a la expectativa de poder jugar el primer partido, ojalá sea pronto", comentó 'Chicho' respecto a su arribo al fútbol internacional con sus compañeros Eduard Atuesta, Eddie Segura y Jesús Murillo.

"Se me puede abrir una puerta en la Selección, esperemos hacer las coas bien primero que todo", comentó sobre la posibilidad de llegar a la Selección Colombia, donde ya estuvo en un microciclo con Reinaldo Rueda.

Sobre su salida de Millonarios, explicó que no fue una decisión solamente suya, aunque añadió que quería partir a una Liga internacional. "Son cosas que no dependen de ti solamente, sino del entorno de los clubes a los que pertenecía. Quería ir. Una de las Ligas que me ha gustado es la MLS".

De su paso por el cuadro 'Embajador' manifestó: "me entregué al máximo, di lo mejor de mí, me preparé súper bien. Queda un sabor agridulce por haber llegado a la final y no haber podido conseguir la estrella, eso me deja triste. Di lo mejor de mí, me preparé al máximo y es con lo que la gente se queda de ti, agradecido con la hinchada de Millonarios".

Y sobre la posibilidad de regresar en un futuro, comentó: "Sí, claro, por qué no, la hinchada me apoyó súper bien y valora el sacrificio y el esfuerzo que hice durante el campeonato".

Finalmente, de Alberto Gamero destacó: "del profe Gamero, sin duda alguna, aprendí demasiadas cosas, una de ellas era ser un hombre de volumen de ataque pero, a la hora de no tener la pelota, tener ese sacrificio para ayudar a los volantes. Gané un poco en la intensidad con el profe Gamero, la mentalidad también fue fundamental para llegar a la final con un equipo tan joven. Es un técnico que siempre te va a dar la mano tenga la edad que tenga".