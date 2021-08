El Pulso del Fútbol, 3 de agosto de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la posible salida de James Rodríguez del Everton y sus potenciales destinos en Europa. César dijo: “La posibilidad de que James Rodríguez vaya al Milán está viva y la dan como un hecho. El técnico del club italiano ve al colombiano como una opción, pero también tiene en cuenta a otro par de jugadores”. Sobre el tema Óscar agregó: “Me parece que depende de James y de las personas que lo manejan. No me gustó ni cinco el vídeo en el que parece agrandado ¿Agrandado de qué? Si no le está yendo bien en el Everton”.

Le puede interesar también: Así será el regreso de hinchas a El Campín: vacunación, protocolos y más

No olvide escuchar el audio del programa.