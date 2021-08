Así será el regreso de hinchas a El Campín: vacunación, protocolos y más

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, habló en 6AM sobre el partido de Santa Fe y Nacional de esta noche en El Campín, así como los protocolos que se deben tener en cuenta.

"Pasó un año y 4 meses antes de que nuestro equipo capitalino podría jugar en su casa. Tenemos varias medidas especiales. Hay un aforo de 17 mil. Hay protocolos de bioseguridad, horarios de ingresos. Hay cerca de 450 personas de logística, así como 50 personas de la Alcaldía", dijo.

Y agregó: "Tenemos vacunación, puede ser de cualquier EPS y ser mayor de 25 años en Movistar Arena. Habrá 300 pruebas PCR también. Es una medida importante que estamos mirando para más eventos. Estamos esperando decisión del pasaporte COVID, según el Gobierno y MinSalud".

Adicional, mencionó cómo será el mecanismo de seguridad y apoyo en el estadio de Bogotá.

"No se permite consumo ni venta de alimentos, hay 80 puntos de control de bioseguridad, desinfectantes, lavado de manos... Con el IDRD organizamos que todos los baños queden habilitados para una experiencia positiva y de limpieza".

Por otro lado, Gómez contó que desde antes hubo problemas de hinchas, pero esperan que haya buen comportamiento de los aficionados.

"Nosotros incluso tuvimos inconvenientes con hinchas cuando no tenían ingreso a estadios. Hemos hecho un trabajo de meses con las barras para que nos ayuden con temas de convivencia, paz y de control de medidas de bioseguridad. Ellos son conscientes que no solo depende de ellos, sino de la ciudad. Esto depende de que la ocupación de UCI y vacunación esté bien. Si no nos cuidamos, los eventos deportivos, culturales y masivos no podrán llevarse a cabo", contó.

Y finalizó: "El riesgo de contagio es inevitable, pero si hay población vacunada y con espacios en capacidad de hospitalización, es algo viable. Si yo me quito el tapabocas y grito, es la forma en que más contagio".