Hermano de Teo Gutiérrez: "Lo vimos llorar y sufrir, queremos verlo jugar"

Tony Gutiérrez tiene 26 años, es el hermano de Teófilo Gutiérrez y también es futbolista. Ha estado en el Barranquilla FC, Boca Unidos de Argentina y en la categoría de ascenso de Panamá. Su próximo equipo será el Panama Oeste de la segunda división donde unirá en los próximos días.

En charla con El Vbar habló sobre la similitud con su hermano: "nos caracterizamos por los movimientos, por la forma de correr, de hacer las diagonales. Eso se lleva en la sangre. Tenemos buena relación. Él me da consejos y yo también. Le he dicho que queremos verlo jugar, la familia está anciosa".

Tony confirmó que la idea de Teófilo es quedarse en Colombia, pero que aún no hay nada concreto: "Teo todavía tiene para dar más, quiere seguir alegrando a la gente con su buen fútbol y su humildad. Eso de retirarse todavía no está en su mente".

Acerca de la salida de Teo del Junior dijo su hermano: "Me sorprendió. Tuvo una lesión del tendón de Aquiles, que fue muy dura. Nosotros que somos familiares lo veíamos llorar, lo veíamos sufrir. Es un jugador que le gusta jugar y no estar viendo los partidos desde afuera. No fue fácil, pero sabemos que arriba hay un Dios y sabe que él las cosas las hizo bien".