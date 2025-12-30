Jóvenes de la Escuela Puerto Azul brillan en evento de moda de Silvia Tcherassi

La reapertura de la boutique de la reconocida diseñadora internacional Silvia Tcherassi en Cartagena tuvo un componente especial: la música en vivo. En este escenario, el ensamble orquestal de la Escuela de Música Puerto Azul, iniciativa de la Fundación Puerto de Cartagena, realizó su primera presentación para una gran marca internacional, todo un hito en su proceso artístico y formativo.

El ensamble orquestal fue el encargado de acompañar la bienvenida a los invitados con una puesta en escena elegante, cercana y cuidadosamente diseñada para armonizar cada momento del evento, aportando sensibilidad, identidad y sofisticación a la reapertura del emblemático espacio.

Esta participación representa un paso significativo para los jóvenes músicos que hacen parte del programa Puerto Azul, al consolidar su formación artística en escenarios reales y de alto nivel, y evidenciar cómo la educación musical puede convertirse en una plataforma de oportunidades, proyección profesional y conexión con el sector cultural y creativo.

La Fundación Puerto de Cartagena, ejecutora de las actividades de responsabilidad social empresarial del Grupo Puerto de Cartagena celebra este logro como una muestra tangible del impacto de sus esfuerzos en las comunidades, especialmente en la población juvenil, promoviendo el talento, la disciplina y la transformación de vidas a través del arte, abriendo nuevas puertas para que sean reconocidos por su excelencia y capacidad interpretativa.