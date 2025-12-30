Maniobras militares de China en torno a Taiwán: Pekín lanzó cohetes

China elevó la presión militar sobre Taiwán en el segundo y último día de las maniobras ‘Misión Justicia-2025’, con ejercicios de “fuego real de largo alcance” al norte y al sur de la isla, mientras el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, prometía “contramedidas firmes” frente a las “provocaciones” del “independentismo” taiwanés y a las ventas de armas de Estados Unidos a Taipéi.

El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), informó de disparos con munición real a partir de las 09:00 horas (01:00 GMT) en aguas al norte de Taiwán y, cuatro horas después, de un nuevo entrenamiento similar al sur, además de un ataque conjunto simulado de largo alcance con unidades de la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Cohetes.

En imágenes difundidas en Weibo se aprecia un sistema de lanzacohetes múltiples, probablemente el PHL-16, efectuando salvas que impactan en el mar.

Según el mando castrense, este martes se desplegaron destructores, fragatas, cazas y bombarderos para ejecutar simulacros de ataque y asalto contra objetivos marítimos, así como operaciones antiaéreas y antisubmarinas al norte y al sur de la isla, con el objetivo de probar capacidades de coordinación aire-mar y de “bloqueo y control integrados”.

El comando informó además de ejercicios al este de Taiwán centrados en la proyección de fuerza “multidimensional” y en la toma de “puertos clave”.

Taiwán denuncia “intimidación” de China por sus maniobras militares

Taiwán confirmó los disparos con munición real y señaló que los proyectiles, efectuados por artillería de largo alcance del EPL desplegada en la provincia china de Fujian, impactaron cerca de la línea de 24 millas náuticas de sus costas.

El ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, supervisó el dispositivo desde el Centro Conjunto de Mando de Operaciones y denunció que China “ignora las normas internacionales” y recurre a la “intimidación” militar, con riesgos para rutas aéreas y la navegación comercial.

En su último informe, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó que entre las 06:00 del lunes y las 06:00 de este martes detectó 130 aeronaves de guerra chinas en torno a la isla -la segunda cifra diaria más alta registrada-, así como 14 buques militares y ocho embarcaciones oficiales operando en las cercanías.

El presidente taiwanés, William Lai, pidió a la población que “esté tranquila” y aseguró que las fuerzas armadas actuarán “con responsabilidad” y “sin escalar el conflicto”, al tiempo que llamó a no dejarse engañar por la desinformación.

Las maniobras chinas corresponden a “provocaciones”

Las maniobras chinas suceden luego de que Estados Unidos anunciara la venta de un nuevo paquete de armas a Taiwán y de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que sugirió responder militarmente en caso de una agresión contra esa isla vecina.

En esta ocasión, Pekín está haciendo hincapié en “mantener alejadas de Taiwán a las fuerzas extranjeras que podrían intervenir”, consideró Chieh Chung, experto militar de la Universidad Tamkang de la isla.

“El mensaje principal de China es una advertencia a Estados Unidos y Japón para que no intenten intervenir si el PCC (Partido Comunista Chino) utiliza la fuerza contra Taiwán”, dijo el experto a la AFP.

El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, advirtió este martes en Pekín que su país responderá “enérgicamente” a las ventas de armamento a gran escala de Washington a Taipéi.

“En respuesta a las continuas provocaciones de las fuerzas independentistas de Taiwán y a la venta a gran escala de armas estadounidenses a Taiwán, debemos, por supuesto, oponernos con firmeza y contrarrestarlas enérgicamente”, dijo el ministro en un discurso.

Su vocero, Lin Jian, calificó los ejercicios como “una medida necesaria para defender la soberanía nacional y la integridad territorial”.

Al respecto, el presidente estadounidense, Donald Trump, negó el lunes estar preocupado por las maniobras chinas y restó importancia a la posibilidad de una invasión de Taiwán, al asegurar que no cree que su homólogo, Xi Jinping, “vaya a hacerlo”.