Entregan la Diagonal 30 de Ceballos para descongestionar el Corredor de Carga

La Diagonal 30 del barrio Ceballos ya es una realidad. La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, entregó al servicio de la comunidad y de toda la ciudadanía esta importante obra del programa Vías para la Felicidad, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, que se convierte en la primera terminada dentro de este ambicioso plan de transformación vial.

Con una inversión de $2.100 millones, la intervención comprendió la reconstrucción total de 330 metros lineales de vía, en un punto estratégico que conecta las calles internas del barrio Ceballos y funciona como ruta alterna para descongestionar la intersección del CAI del sector, ofreciendo una conexión funcional hacia el Corredor de Carga. Además del pavimento nuevo, la obra incorporó la construcción de andenes, mejorando la seguridad peatonal y recuperando un entorno que por años estuvo marcado por el deterioro.

El proyecto exigió una intervención técnica de fondo. Fue necesario demoler el pavimento existente, que se encontraba en muy mal estado, retirar material deteriorado y reconstruir la estructura vial desde su base, lo que implicó mayores tiempos y esfuerzos técnicos. Pero gracias a una ejecución eficiente, la obra avanzó a buen ritmo, generó cerca de 20 empleos directos y hoy se entregó completamente habilitada para el uso ciudadano.

Para la comunidad, la transformación es evidente. Rafael Acosta, presidente de la Junta de Acción Comunal de Ceballos, destacó el impacto de la obra en el barrio. “Esta vía era una deuda histórica. Aquí los huecos y el mal estado afectaban a todos los vecinos. Hoy vemos una calle nueva, segura, que ordena el tráfico y mejora la vida del barrio. Le damos gracias al alcalde Dumek Turbay por cumplirle a Ceballos”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay Paz resaltó el simbolismo de esta entrega dentro del programa Vías para la Felicidad. “La Diagonal 30 de Ceballos es muy especial porque fue la primera que arrancó y hoy es la primera que entregamos. Eso demuestra que cuando se planifica bien y se trabaja con decisión, las obras sí se cumplen. Aquí no solo rehabilitamos una vía, recuperamos un entorno, mejoramos la movilidad y le devolvimos dignidad a este sector de Cartagena”, señaló el mandatario.

Con la entrega de la Diagonal 30, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso con una ciudad más conectada, donde las obras llegan a los barrios y se convierten en soluciones reales para la gente. Vías para la Felicidad sigue avanzando, porque en este gobierno es Diciendo y haciendo.