Presidente del DIM fue contundente sobre el fichaje de 'Teo' Gutiérrez

El Carrusel de Caracol Radio se puso en contacto con el presidente ejecutivo de Independiente Medellín, Daniel Ossa, tan pronto comenzó a hacerse viral en Twitter que el futbolista Teófilo Gutiérrez tenía un "principio de acuerdo" con el 'poderoso'.

Ante esto, Ossa desmintió el supuesto fichaje y se mostró molesto por la "irresponsabilidad" que se genera en redes sociales con este tipo de afirmaciones.

Le puede interesar:

"Es supremamente falso. Me parece de una suma irresponsabilidad la persona que emitió el twitter. No conozco a la persona que lo emitió, pero es muy irresponsable. Nos hemos vuelto con estos tweets muy irresponsables. Repudio el Twitter", dijo.

Sobre la posibilidad de hacer otra incorporación, dejó la puerta abierta. Además, volvió a referirse al tema Teófilo Gutiérrez.

"Nosotros dejamos algunos espacios hasta el final, uno no sabe qué pueda pasar, tenemos hasta el 6 de agosto todavía. Pero Teófilo Gutiérrez lo quiero desmentir categóricamente, no viene para DIM, no hay acuerdo. Lo han ofrecido en otros equipos del país, a mí me hicieron una llamada superficial y lo descartamos, pero que salgan a alborotar el chispero con Independiente Medellín, me molesta. Estoy molesto, no podemos ser tan irresponsables", agregó.

Por último, destacó la presencia de hinchas en el estadio Atanasio Girardot en el juego que finalizó 1-1 ante Águilas Doradas el pasado viernes.

"Tenemos unos temas por ajustar. No convino el agua también, la gente se empieza a mover, tuvimos fallas, tengo que reconocerlo como presidente de la institución, ya lo hablamos con la secretaria de salud. Era importante que DIM diera buen ejemplo, teníamos los ojos del país puestos. La idea es avanzar y no sean 3.000 sino 5, 10, 12 mil porque los hinchas están ávidos de fútbol y los equipos necesitan este tema económico", concluyó.