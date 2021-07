Luis Estacio: "Mientras el cuerpo me lo permita, voy a seguir"

Luis Estacio, arquero del Deportes Quindío, dialogó con el Carrusel de Caracol Radio sobre su presente en el equipo de Armenia que acabó de ascender a la primera categoría de la Liga Colombiana, con el cual el objetivo será permanecer en el máximo fútbol del país.

Estacio de 41 años, que debutó en 1999 con el Popayán en la B y en el Quindío en la A, es el jugador más longevo de la actual Liga Colombiana. Respecto al equipo donde le gustaría retirarse, el arquero dijo:

Le puede interesar:

"Dios me ha dado la posibilidad de volver al Quindío, el equipo que me dio la posibilidad de darme a conocer. Hay otro equipo que siempre llevo en el alma que es el Huila. En cualquiera de los dos equipos estaría contento", afirmó.

Deportes Quindío logró el ascenso, pero arrastra el promedio de los equipos descendidos, por lo que podría caer en la B en menos de seis meses. Ante esto, Estacio destacó:

"Esta difícil el camino pero imposible no hay nada, estamos trabajando y preparando muy bien. Tenemos un Deportes Quindío que sabe lo que se está jugando, con el trabajo que se viene haciendo y el grupo de jugadores estoy convencido que vamos a permanecer en la A. Son situaciones que el torneo nos pone. Tuvimos un torneo que duró año y medio, el último mes no tuvimos descanso, salimos a un descanso donde fueron 5 días no más. Es lo que nos toca, lo que nos pone el torneo y hay que enfrentarlo", expresó.

Por último, recalcó que no piensa en el retiro y que, por el contrario, seguirá hasta que el cuerpo se lo permita.

"No son los años. Mientras uno trabaje bien y se cuide, siempre va a estar vigente. A pesar de que soy el más longevo, estoy pero trabajando y mostrando el porqué, no por estar. Mientras estemos bien y haya actitud y disponibilidad, que el cuerpo nos deje, vamos a seguir por ahora no estamos pensando en eso", finalizó.