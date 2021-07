Alcadesa es responsable del mal uso de bien público: Concejal Andrés Forero

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el concejal, Andrés Forero habló sobre la queja disciplinaria interpuesta en la Procuraduría a la alcaldesa Claudia López.

El concejal dijo en entrevista que el predio prestado por la Secretaria Distrital a miembros de la primera línea, fue usado para entrenamiento con machetes.

"La alcaldesa es responsable del uso indebido de un bien público. El uso que le estaban dando los miembros de las primera línea al terreno que les prestaron fue de entrenamiento. Hay vídeos donde se les ve en combate con machetes", aseguró

Según el concejal, la secretaria de distrito autorizó el uso del predio y en el momento que se conocen los videos y denuncias sobre lo que está haciendo la primera línea, la Secretaria no hizo nada.

"Estuvimos exigiéndoles explicaciones a la Secretaria Distrital. La protesta pacifíca se debe rodear de garantías, pero no debemos enmarcar el entrenamiento con machete que vimos a través de vecinos y medios de comunicación. Lo que pasó en ese precio es sumamente grave y la alcaldía de Bogotá no hizo nada", dijo

Argumentó que, no cree que la alcaldesa no tuvo la intención de prestar el predio para un entrenamiento con machetes, pero aseguró que durante una semana no hizo nada cuando se supo la situación.