Suspensión de servicios de salud en la cárcel de Rivera vulneró derechos de más de 1.400 internos

NEIVA

En el marco de su misionalidad, se conoció la suspensión de los servicios de salud en el Centro Penitenciario y Carcelario del municipio de Rivera. La medida afectó la atención de enfermería, medicina general, entrega de medicamentos e insumos, servicios esenciales para garantizar derechos mínimos a la población privada de la libertad.

Más de 1.400 personas permanecen bajo custodia del Estado en este establecimiento, el cual debe garantizar su derecho a la salud a través de entidades como la USPEC, el INPEC y demás responsables de la administración de recursos públicos. Sin embargo, el operador del servicio suspendió de manera unilateral la atención desde el 1 de enero de 2026.

Según Jerson Bastidas, representante de la personería en Neiva, afirmo que “la interrupción incluyó la eliminación de servicios médicos, atención de urgencias en horario nocturno y durante fines de semana y días festivos, dejando prácticamente sin cobertura en salud a la población condenada y sindicada. Ante esta situación, se realizaron requerimientos a las entidades responsables y al contratista, sin obtener respuesta ni soluciones”.

Debido a la falta de acciones correctivas, la Personería de Neiva interpuso una acción de tutela de carácter oficioso. Como resultado, un juez de la República ordenó, en fallo de primera instancia, reactivar los servicios de salud en un plazo máximo de 48 horas, garantizando su prestación continua, incluidos fines de semana y horarios nocturnos, para proteger la vida y la integridad de los internos.