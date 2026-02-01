Cotecmar entrega el ARC “24 de Julio”, el buque más grande construido en Colombia

La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar) realizó la entrega oficial de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC “24 de Julio” a la Armada de Colombia, una nueva embarcación que marca un hito en la ingeniería naval y consolida al país como un actor clave en la industria astillera.

Este buque, se convierte en el más grande diseñado y construido hasta el momento en Colombia, y es el resultado de diez años de trabajo conjunto entre la Armada y la Corporación, desde su conceptualización hasta su construcción, reflejando la visión de país para fortalecer su soberanía y seguridad marítima.

En materia tecnológica, el ARC “24 de Julio” incorpora un moderno diseño y soluciones que optimizan la seguridad, eficiencia operativa y vita útil de la embarcación. Por otra parte, durante los dos años y medio que tomó la construcción, fueron empleadas más de 1.070 toneladas de acero, 11 toneladas de aluminio y cerca de 90 kilómetros de cableado, entre otros hitos técnicos que reflejan la independencia tecnológica de Colombia, optimizando procesos manteniendo los más altos estándares de la industria marítima a nivel mundial. Asimismo, fueron generados 1.114 empleos directos y 2.228 entre indirectos e inducidos; y participaron 343 empresas, entre nacionales e internacionales, como proveedoras de bienes y servicios.

Durante el acto de entrega realizado en la Base Naval ARC “Bolívar”, el señor Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, Presidente de Cotecmar, afirmó: “este buque es una demostración tangible del talento colombiano, la capacidad de la industria nacional y el valor de la articulación institucional para construir plataformas navales complejas, alineadas con estándares internacionales y pensadas para servir al país durante décadas.”

Con la entrega de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC “24 de Julio”, Cotecmar reafirma su compromiso con el desarrollo de capacidades estratégicas para Colombia, el fortalecimiento de la industria nacional y la proyección del país como referente regional en ingeniería y construcción naval.