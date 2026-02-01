Policía de Bolívar refuerza campaña de seguridad vial con ciclistas en la ruta San Onofre–Cartagena

En el marco de las acciones preventivas para la protección de los actores viales, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte-Bolívar, desarrolló una jornada de sensibilización dirigida a ciclistas en el kilómetro 96 de la ruta nacional 9005, en el tramo San Onofre–Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la actividad, los uniformados entregaron recomendaciones enfocadas en la prevención de siniestros viales, haciendo énfasis en el uso adecuado del casco, elementos reflectivos, luces, respeto por las señales de tránsito y una circulación responsable que garantice la seguridad propia y la de los demás usuarios de la vía.

Estas acciones buscan fortalecer la cultura vial y fomentar la corresponsabilidad entre ciclistas, conductores y peatones, especialmente en corredores estratégicos con alto flujo vehicular, donde la prevención resulta fundamental para salvar vidas.

Al respecto, el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, señaló: “Desde la Policía Nacional trabajamos de manera permanente para proteger la vida en las vías. Estas campañas con ciclistas nos permiten generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y adoptar comportamientos seguros que reduzcan los riesgos y eviten tragedias.”