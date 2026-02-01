Hallazgo de dos mujeres sin vida en San José de Pare es materia de investigación judicial

Las causas de las muertes aún no han sido establecidas y, de manera preliminar, los hechos no serían catalogados como feminicidio. /Colprensa

San José de Pare

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer el hallazgo de dos mujeres sin vida en el municipio de San José de Pare, Boyacá, hechos que se registraron luego de que ambas fueran reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con el secretario de Gobierno municipal, Johan Javier López, el primer caso se conoció el jueves en horas de la mañana, cuando la Policía fue alertada sobre la desaparición de una de las mujeres, propietaria de una finca en zona rural del municipio.

“La Policía Nacional inició de inmediato los actos urgentes de búsqueda e indagación y, al llegar a la vivienda de la señora María Rosalía Díaz Tamayo, fue encontrada una mujer sin vida al interior del inmueble”, explicó el funcionario.

Posteriormente, información suministrada por la comunidad permitió establecer que había una segunda mujer desaparecida, lo que llevó a intensificar las labores de búsqueda con apoyo del comando del Distrito y del Departamento de Policía.

“El viernes en horas de la tarde se encontró a la segunda mujer sin vida. En este momento, los hechos son materia de investigación por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, señaló.

El secretario de Gobierno aclaró que las causas de las muertes aún no han sido determinadas y que no es posible emitir conclusiones mientras avanzan las investigaciones judiciales.

“Hasta ahora no se puede establecer una causa específica de la muerte. Los organismos de investigación son los encargados de determinar lo ocurrido”, indicó.

Sobre las exequias, el funcionario confirmó que las honras fúnebres de María Rosalía Díaz Tamayo se realizarán el domingo 1 de febrero en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Palermo, Boyacá. En cuanto a la segunda víctima, se espera confirmación oficial sobre fecha y lugar de las exequias.