Colombia Humana me tiene una estrategia de difamación: Angélica Lozano

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la senadora, Angélica Lozanohabló sobre las críticas que hizo Gustavo Bolivar al partido verde.

Lea también:

Según la senadora en el año 2018 se postuló a Ernesto Macias a la presidencia del Congreso y el Partido Verde postuló a Antanas Mockus: "Nosotros los verdes postulamos a Antanas Mockus, era nuestro voto digno", dijo.

Dijo que, ayer postularon a Antonio Sanguino y que nunca hicieron parte de un acuerdo de mayorías.

"No ibamos a votar ni por Macías, ni por Char, ni por Juan Diego. Lo anunciamos hace un mes. No ibamos a votar por una persona como Juan Diego Gómez porque fue quien engavetó el acuerdo de Escazú, además es igual que Char", aseguró la senadora.

Sin embargo, Lozano afirmó que todas las declaraciones de Gustavo Bolivar se dan porque Colombia Humana le tiene una estrategia de persecución, difamación y 'fake news'.

"Ayer votamos por Sanguino, votamos y perdimos, no importa. Los 4 senadores del Polo me dijeron que no podían votar por Sanguino. Colombia Humana deciden que no postulan a nadie, el verde postula a otro candidato. Ellos fueron los que hicieron acuerdo", finalizó