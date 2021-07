Gustavo Bolívar criticó con dureza al Partido Verde por 'traición'

Gustavo Bolívar denunció 'traición' por parte del Partido Verde luego de la votación a segunda vicepresidencia del Senado y habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre lo que sucedió este martes 20 de julio.

"En 2018 siempre se hacen unos acuerdos, la oposición puede tener un cargo como segunda vicepresidencia, es sí o sí para nosotros, para nadie más. Le corresponde a Partido Verde primer año, Polo en el segundo, Comunes en el tercero y nosotros en el cuarto, porque hicimos un cambio con Comunes para que no les hagan 'conejo' con lo que me hicieron a mí. Soy el candidato de los movimientos alternativos. Nos advirtieron que iban a votar en blanco, esa es la orden. Se produce la votación, yo saco 32 y el blanco 62", contó.

Adicional a esto, mencionó el Partido Verde luego postuló a Iván Name tras perder en la primera parte y ahí sí votó el Partido Conservador.

"El estatuto dice que se abre la votación con un nuevo candidato, el movimiento decide dejar la vacancia porque el uribismo no nos puede imponer el candidato si es una plaza nuestra. Decidimos dejar así. Cuando nos salimos, escuchamos que el Partido Verde postula a Iván Name; él me dijo que no era candidato, que iba a votar por mí. Cuando nos salimos lo postulan a él y ahí sí vota el partido Conservador. La jugadita estaba preestablecida y se sabía lo que iba a pasar", mencionó.

Y agregó: "Jamás había habido papeletas de voto en blanco y ahí fue cuando le dije a compañeros que por qué creen que hacen eso, porque lo estaban promoviendo. Esto no se tenía que discutir o mendigar, el acuerdo era este, y primera vez que se rompe en décadas. La jugadita yo creo que la lideró Angélica (Lozano) y (Antonio) Sanguino, muchos otros del partido verde se indignaron y se retiraron. Antanas (Mockus) no hubiera hecho lo de anoche, él hubiera dicho que ya estaba definido eso".

Para finalizar, explicó que no podían dejarse imponer la agenda: "Estamos elaborando un programa desde 2018 para reformar la Ley 100, el Partido Verde es financiado por empresas con la Ley 100, ahí nace una discordia. Si queremos hacer el cambio en el país, no podemos dejarnos poner la agenda presidencial", dijo.