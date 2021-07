En el marco de la democracia, la violencia no es una opción: Juan D. Gómez

Sin mayores novedades y tal como estaban los acuerdo de los partidos políticos, la plenaria del Senado eligió con 93 votos a favor a Juan Diego Gómez como presidente de esa corporación para la legislatura 2021-2022. Gómez reemplazará a Arturo Char en el cargo.



En su primer discurso, el nuevo presidente del Senado reconoció que el país no se encuentra en el mejor de los momentos. Añadió que se debe trazar una ruta hacia la reconciliación.



“En el marco de la democracia, la violencia no es una opción. Las vías de hecho no son el camino y el linchamiento político no agrega valor. Podemos mejorar nuestra democracia, debemos mejorarla, pero dejar que acaben con ella jamás”, indicó el saliente presidente del Congreso.

Frente a los temas que se deben abordar en la nueva legislatura aseguró que se debe revisar la forma en que el país ha abordado el problema de las drogas.



“Es hora, señores congresistas, de revisar cómo estamos abordando la lucha contra el narcotráfico, cuál es el saldo de esta guerra que han librado nuestros mejores hombres y mujeres desde las armas, desde la inteligencia, desde el liderazgo social, desde el ejercicio político. Mucha sangre se ha derramado durante décadas, es hora de preguntarnos cuánta más estamos dispuestos a seguir derramando”, agregó Gómez.



También dedicó un capítulo a los jóvenes. Indicó que “legislar para los jóvenes requiere más que leyes dirigidas en su beneficio. Un congreso de cara a la juventud exige establecer y decodificar un diálogo intergeneracional que nos permita comprender las necesidades de una juventud que palpita fuerte en la calle, una juventud que nació en la era digital, que interactúa a través de las redes sociales con grandes conquistas en derechos individuales y colectivos. Una juventud que desea ponerle corazón a la construcción de un nuevo país que reclama, pero esa construcción demanda más que arengas, pancartas, likes, marchas y grafitis. Bienvenida la movilización audaz, sea ácida o alegórica, pero mucho más bienvenida la propuesta concreta, la idea sensata, la participación activa en cualquier proceso que la democracia ofrezca”.



El presidente Juan Diego Gómez dedicó parte de su discurso a las víctimas y el acuerdo de paz. Indicó “debemos mantener en este Congreso el Compromiso férreo de que a estos ciudadanos les garanticemos su derecho inalienable de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Así mismo, el fortalecimiento de la JEP y las modificaciones que reclaman en su interior algunos sectores políticos. También será un punto obligado en esta agenda la discusión de las 16 curules y la circunscripción especial para La Paz”



Juan Diego Gómez es abogado de la Universidad de Medellín, pertenece al Partido Conservador y llegó al Congreso en el año 2010.