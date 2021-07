César Carrillo se encadenó por 31 meses de sueldo que le deben en Cesar

César Carrillo, trabajador del Idrecc, exige al gobernador Luis Alberto Monsalve que le paguen los 31 meses de salario que le deben. El empleado se encadenó a la empresa y habló en 6AM Hoy Por Hoy para exigir sus derechos.

"Yo tomo la decisión porque estuve cansado de ir a la gobernación, hemos hecho plantones, hemos ido a emisoras y no nos han prestado atención. No tenemos hace 6 meses seguridad social. Muchos estamos enfermos y tenemos que buscar amigos para las medicinas, porque no teníamos cómo. Todo eso me llevó a encadenarme a la empresa a ver si alguno se pronuncia", dice.

Y agregó: "Nos deben 31 meses, no nos explicamos. Siempre nos dicen que ya están con eso, pero nada. Tenemos 3 meses desde que estamos en cese de actividades. Estamos todos aquí encerrados afuera. La población discapacitada quedaba sola, por eso no podíamos dejar de prestar el servicio".

Mencionó también que ha perdido su moto, televisor y parte de su casa para poder sobrevivir sin el dinero que le deben en esta empresa.

"Hemos contado con ayuda de amigos. Estoy viviendo aquí mismo, en las instalaciones, he tenido que vender hasta el televisor. No tengo cómo pagar un arriendo, es difícil pagar servicios. Compañeros que están en situaciones más cómodas, nos están ayudando. Hay compañeros que han perdido carros y vivienda, yo perdí una moto, tuve que empeñarla para pagar un dinero. Estoy tirado, no tengo nada. Estamos viviendo en las instalaciones", contó.

Finalmente, habló sobre el video que se convirtió en viral en redes sociales cuando su hijo lo encontró encadenado a este lugar.

"Estoy decidido a estar aquí hasta que la Gobernación responda y diga que van a consignar. Mi hijo nunca se imaginó que yo podía estar encadenado. Él pasó por acá y me vio, está ayudándome, haciendo domicilios y me está dando la mano. Me llena de impotencia, porque estuve 7 años al servicio y da tristeza, él se pone a llorar y a decirme que me va a ayudar a seguir adelante", finalizó.