Ministerio del Trabajo interviene en plan de retiro de Coltel

En un esfuerzo por salvaguardar la estabilidad y los derechos de los trabajadores, el Ministerio del Trabajo anunció la creación de una mesa de seguimiento interinstitucional para supervisar el Plan de Retiro Voluntario (PRV) de la empresa Coltel. Esta medida surge en el contexto de la adquisición de la compañía por parte de Millicom y la salida de la Nación de su participación accionaria.

La decisión se tomó tras una reunión liderada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, en la que también participaron delegados del Ministerio de Hacienda y representantes de Millicom y Coltel. Durante el encuentro, se analizaron las condiciones y la transparencia del proceso de desvinculación que adelanta la firma de telecomunicaciones.

A pesar de la implementación del plan de retiro, el Ministerio fue enfático en que su prioridad es la conservación del empleo. Para ello, se definieron dos acciones inmediatas: La conformación de una Mesa Conjunta de Seguimiento conformada por el Gobierno y las empresas para monitorear el impacto del plan y asegurar su legalidad y La emisión de lineamientos jurídicos por parte de la cartera laboral, dirigidos a Millicom y Coltel, para blindar los derechos fundamentales de los empleados.

La viceministra Sandra Muñoz advirtió que la entidad ejercerá una vigilancia rigurosa sobre puntos críticos del proceso. Entre estos destacan: que el acuerdo sea genuinamente voluntario y libre de presiones; que los trabajadores cuenten con asesoría técnica y tiempo suficiente para decidir; y que se respete la estabilidad laboral reforzada de quienes gozan de este derecho.

Asimismo, se verificará que el personal que decidió retractarse del acuerdo haya sido reinstalado efectivamente en sus puestos.