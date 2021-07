"Hasta Uribe trinó en contra de nosotros por cambios en Buen Comienzo"

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre Ismael Darío Lopera, persona capturada por presuntas violaciones a menores en Medellín.

"Estoy conmocionado con lo que ha pasado, como padre me tiene tan adolorido como a todos los colombianos. Entre tanto dolor damos la noticia que gracias al trabajo de la policía, fiscalía y CTI permitieron esta captura muy importante de Ismael Darío Lopera por acceso carnal abusivo en niños. Vamos a pagar una recompensa de 50 millones a las personas que ayudaron a la investigación. Le damos tranquilidad a la familia de que se va a hacer justicia. Esta persona se movilizó y salió de la ciudad y se movió hacia Don Matías, allí cambió de lugar de vehículos. Gracias a una fuente ciudadana pudimos determinar que iba de ahí hacia Santa Rosa de Osos", dijo.

También, el alcalde explicó cómo funciona el programa Buen Comienzo, que es financiado desde la Alcaldía de la ciudad.

"Buen Comienzo es un programa de Medellín tiene reconocimientos a nivel nacional. Nació con la idea de atender a niños de 0 a 5 años. En ese momento había fundaciones que ayudaban a los niños y la Alcaldía en su momento le dio dinero a las fundaciones. Buen Comienzo es un programa que les da dinero a fundaciones para apoyo de niños. Creemos que ese modelo se debe cambiar. Llevan décadas", contó.

Y agregó: "Esta Alcaldía intentó cambiar el modelo y no la dejaron. Pero lo vamos a hacer, ya todo el mundo está de acuerdo en que puede haber un mejor Buen Comienzo y que en ese orden de ideas no debe haber fundaciones que administren el futuro de los niños. Vamos a seguir avanzando en este proceso, no cualquiera define el futuro de nuestros niños. Esto no puede volver a pasarle a ningún niño en Colombia. Necesitamos cambios inmediatos".

Por otro lado, habló sobre la neglicencia o problemas que hubo con demás funcionarios de Buen Comienzo al momento de las denuncias.

"Es muy difícil creer que puede pasar esto y que no hubo negligencia ni complicidades. Estamos colaborando con autoridades para que haya investigaciones a fondo. Sabemos que hay personas que ayudaron a sacar al presunto abusador de la ciudad. Una vez nos enteramos de la situación, activamos protocolos", mencionó.

Finalmente, reiteró que la Alcaldía intentó hacer cambios en Buen Comienzo desde un inicio, pero no lo dejaron desde sectores políticos.

"La Alcaldía tiene toda la responsabilidad, necesitamos un cambio en Buen Comienzo. Hay que elevar los criterios, dupliqué el presupuesto de buen comienzo y hay que cambiar los modelos. Acá uno trata de hacer un cambio y vienen concejales a no dejar, a hacer marchas. Hasta Uribe trinó en contra de nosotros por querer hacer cambios en Buen Comienzo", finalizó.