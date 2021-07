“Mi hijo todos los días llora por mi y yo por él”: Andrea Betancourt

En entrevista con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, con Vanessa De La Torre, habló Andrea Betancourt, una colombiana que huyo de Siria tras el asesinato de su esposo (por ser cristiano) a manos de radicales.

Andrea explicó que casi no la dejan salir del país las autoridades sirias, pues creían que su pareja o un hombre le tenían que dar un permiso de viaje, al final, por ser colombiana, pudo viajar sin esta documentación, tras la muerte de su esposo.

Pero esa no fue la peor parte, tuvo que separarse de su hijo para poder viajara a Colombia:

“La situación en Siria es terrible, me costó mucho dejar a mi hijo allá, cada día que pasaba estaba pagando 3 dólares por tener la visa vencida”, afirmó Andrea.

La situación en Siria es tan pecaminosa en cuestión de de derechos humanos que sus suegros le han manifestado que no quieren que nieto se crie en este país:

"Mis suegros no quieren que mi hijo crezca en Siria, hicimos documentación para que viajara conmigo pero fue imposible", señaló la madre.

El calvario de Andrea no termina, pues hasta que su hijo no este a su lado no va estar tranquila:

“Mi hijo todos los días llora por mi y yo todos los días lloro por él”, afirmó finalmente Andrea.