El Pulso del Fútbol, 5 de julio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la clasificación de la Selección Colombia a las semifinales de la Copa América, luego de vencer por penales a Uruguay. César dijo: “Con diferentes planteamientos defensivos, hoy Colombia está en la semifinal de la Copa América. Por fin la gente dejó de pensar en los que no están y se ahora se fijan más en los que están”. Sobre el tema Óscar agregó: “Yo he criticado y muy duro a Reinaldo Rueda, pero si se vuelve a equivocar, lo seguiré criticando, porque eso me enseñaron desde que estoy en esta ingrata profesión”.

