Rifirrafe entre Lozada y Lozano por encuentro en la Comisión de la Verdad

El senador Carlos Lozada afirmó que en un acto de la Comisión de la Verdad con las víctimas del conflicto, la senadora Angelica Lozano interrumpió la reunión, según él, para hacer política.

"No me explicó por qué la senadora estaba allí y tomó esa actitud de increparme", afirmó Lozada, resaltando que ahora en estos encuentros se les pide "llorar" y que, si esto sigue así, muy pronto se les pedirá que se "arrodillen".

"Nosotros estamos cumpliendo -con el Acuerdo de Paz- (...) ese encuentro fue producto de unos encuentros previos con las víctimas y en esos momentos hemos pedido perdón", afirmó el senador.

Finalmente, Lozada afirmó que se descontextualizó lo sucedido allí, en ese acto de la Comisión de la Verdad.

LA VERSIÓN DE ANGELICA LOZANO

Según la senadora, ella no se encontraba en la reunión en calidad de congresista, sino en calidad de acompañante de las víctimas.

"El señor Lozada no tiene por qué saberlo, pero mientras él estaba en las FARC secuestrando, yo estaba acompañando a las víctimas, a varias familias directamente", afirmó Lozano.

"Cuando un señor víctima de un secuestro de dos años del Huila le dice a Lozada 'perdóneme, pero yo no le he escuchado pedir perdón', a lo que contesto el senador y 'siguió de largo'. Cuando acabó de hablar yo grite desde atrás y dije ¿y el perdón?", explicó la senadora.

"Ahora Lozada dice en trinos que a mi me mandaron a sabotear el evento, Primero: a mi no me manda nadie, segundo: él no sabía que era yo, los que se dan cuenta eran los abogados de las FARC que me dijeron: 'senadora, no venga aquí a hacer política' (...) Que él me diga quién fue el que me mandó", resaltó Lozano.

