Lemos: “Es un orgullo que el profesor Osorio se interese en mi trabajo"

El nuevo futbolista del América de Cali, David Lemos, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su llegada a la institución 'escarlata', luego de cumplir un gran semestre en Once Caldas.

El delantero, que anotó seis goles en 15 partidos disputados en el anterior semestre con el equipo manizaleño, comentó que su traspaso al cuadro vallecaucano se venía trabajando desde poco antes de terminar la temporada.

"Se da la oportunidad de estar en un equipo como lo es América. Finalizando temporada se me acercó un profe y me dijo que había la oportunidad de hablar con el profe Juan Carlos Osorio y el profe 'Pompilio', que estaban interesados en lo que era David Lemos, me contactaron y a partir de ahí se empezó a hacer la negociación", destacó.

Ante su capacidad goleadora y el aporte en este aspecto para el equipo, no dudó en la importancia que tendrá para poder cumplir los objetivos de la institución.

"Sabemos lo que representa la hinchada del América, hay que trabajar y prepararse bien, será la base para cumplir los objetivos espero estar a la altura y poder hacer mucho goles que es lo que se quiere", comentó.

Por último, dijo que su vinculación con el América es un préstamo con opción de compra, por lo que sus derechos deportivos siguen perteneciendo al Once Caldas, club al que dirigió el entrenador Juan Carlos Osorio.

"Es un honor y un orgullo muy grande la oportunidad de trabajar con él, desde su primer llamada fue grato para mí, que el profe Juan Carlos Osorio se interesara por mi trabajo, fue importante para mí. Con compañeros que he hablado, me manifestaron lo bueno que era trabajar con el profe, estamos acá y esperamos aprovechar. Va a ser un linda experiencia", finalizó.