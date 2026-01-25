Emergencia en corraleja de Zambrano, Bolívar: cedió palco por sobrecupo

De acuerdo con la evaluación preliminar realizada por las autoridades, el incidente se originó por el colapso de una estructura provisional tipo palco, la cual presentó un sobrecupo significativo. Dicho palco contaba con una capacidad aproximada para 100 personas; sin embargo, al momento del evento albergaba cerca de tres veces su capacidad, lo que provocó que la estructura cediera.

Es importante precisar que este hecho no estuvo relacionado con condiciones climáticas, sino con la sobrecarga de la estructura. Las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes para establecer responsabilidades y prevenir situaciones similares.

Entre tanto, la Policía del departamento de Bolívar anunció varias medidas a partir de mañana.

Se dispuso que se va a habilitar el ingreso solo para 1.600 personas: 1.400 adultos y 200 niños. De igual manera, se determinó que no se permitirá el ingreso de niños menores de 5 años. Se realizará una verificación de la estructura y un refuerzo desde las 5:00 de la mañana; entre las 10:00 y 11:00 a. m. se hará una nueva inspección para, con base en eso, tomar la decisión de habilitar o no la corraleja”, indicó la teniente coronel Erika Carrión Díaz, comandante del Segundo Distrito de Policía Bolívar.

Asimismo, la Policía indicó que, en articulación con la administración municipal, organismos de socorro y entidades de gestión del riesgo, se hace un llamado a la responsabilidad en la organización de eventos públicos, priorizando siempre la vida y la integridad de las personas.