El Pulso del Fútbol, 18 de junio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el empate entre Tolima y Millonarios, en el partido de ida de la final del liga colombiana. César dijo: “El empate de Millonarios ante Tolima volvió a tener ribetes de heroico. Tolima jugó bien, hizo su gol y al final le hicieron un gol de panal que sin el VAR, no se hubiera pitado. Un buen resultado para Millonarios que termina de local”. Por su parte Óscar agregó: “Tolima no merece ser campeón, porque tuvo un hombre de más, jugaba de local, marcó un gol y al final se dejó empatar. Hay que resaltar lo de Millonarios, que no se dio por vencido”.

