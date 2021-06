El Pulso del Fútbol, 9 de junio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el empate entre Colombia y Argentina, y analizaron el tramite del encuentro. César dijo: “Cuando el fútbol no aparece y los goles no acompañan el resultado, aparece la fuerza y la garra, como lo hizo Colombia ante Argentina en otra fecha de las Eliminatorias. Fue muy difícil empatar después del 2-0”. Sobre el tema Óscar agregó: “Siempre pensé y aquí lo dije, que quedaría satisfecho con 4 puntos en esta doble fecha Eliminatoria. Rueda hizo bien las cosas y sacó los resultados, aunque no jugó un gran partido anoche”.

Otro de los temas tuvo que ver con el planteamiento de Reinaldo Rueda ante Argentina y las críticas que le llegaron al equipo en el programa a través de los correos. Óscar manifestó: “Yo quedé contento con los resultados, pero al leer los correos, siento que muchos aficionados no quedaron contentos con el trabajo hecho por la selección. Ahí vamos, confiando en mejorar siempre”. Por su parte César complementó: “Siento que la gente no está contenta con la Selección Colombia. Los centrales me preocupan mucho y sé que los laterales son marcadores y no atacan tanto”.

