Federación no le cierra la puerta a Falcao y James en la Selección Colombia

Colombia cerró una muy buena jornada de Eliminatorias al rescatar cuatro puntos importantes en la tabla de clasificación al Mundial de Catar 2022, luego de las dos derrotas por goleada en las pasadas fechas.

Las goleadas pasadas, que dejaron fuera de los puestos de clasificación al Mundial, fueron bajo el cargo de Carlos Queiroz en la Selección. Esta vez, con Reinaldo Rueda al frente, el técnico colombiano hizo un debut que aplaudió la afición por sumar puntos valiosos, pero también en medio de la polémica por la ausencia de James Rodríguez y Falcao García.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, destacó que si bien en esta convocatoria no fueron llamados ambos referentes, eso no significa que no tengan las puertas abiertas para próximas oportunidades.

"James y Falcao son jugadores que, cuando estén bien de salud y aptos, las puertas las tienen abiertas en la Selección Colombia. Yo veo muy difícil que estén en Copa América, pero será el técnico quien tome la decisión", comentó.