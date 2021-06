Análisis arbitral: Roberto Tobar fue permisivo con argentinos ante Colombia

Por: José Borda

La actuación del chileno Roberto Tobar, árbitro que dirigió el juego entre la Selección Colombia y Argentina por la Fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, en términos generales, fue aceptable, pues cumplió con su trabajo en un partido que desde el punto de vista arbitral era complicado por los rivales que se enfrentaban.

La decisión de la Conmebol de ponerlo se dio porque era un juego decisivo, y para este tipo de encuentros, que se tornan complicados, tienen últimamente en cuenta al árbitro chileno.

En el primer tiempo, el colegiado austral estuvo ajustado en la toma de decisiones tanto en la parte técnica como en la disciplinaria, estando atento a los incidentes del juego. Lo más notorio fue la acción entre Yerry Mina y el portero Damián Martínez.

El colombiano saltó y abrió su brazo impactando al guardameta, la amarilla fue justa para Yerry Mina, el meta argentino cayó mal y tuvo que ser sustituido, por lo que el juez chileno repuso acertadamente los 8 minutos que se perdieron en la primera parte.

El segundo tiempo fue bastante movido. Los argentinos, que iban ganando el partido dos por cero, goles conseguidos sin ningún reparo reglamentario, se dedicaron a perder tiempo y en este aspecto Tobar fue permisivo con los visitantes, pues les dio muchas largas.

Al minuto 49 tuvo su primer gran reto y acertó al sancionar penalti por falta de Otamendi a Matheus Uribe. El argentino abrió su brazo y le pegó en la cara al colombiano, justa también la tarjeta amarilla para el defensor.

Luego del gol de la Selección Colombia, 1-2 el partido, entró en una fase de confrontación entre los jugadores, donde Tobar continuó siendo complaciente con Paredes y Romero, pues los gauchos pegaron y reiteraron en faltas sin recibir tarjetas. Claro, también hubo una acción entre Mina y Lautaro Martínez, el jugador del Everton le puso la mano entre el pecho y el cuello al rival, quien exageró cogiéndose la cara y simulando un golpe. No obstante, el juez chileno no 'comió cuento', la acción no daba para segunda amarilla, que era pedida con insistencia por el técnico gaucho Lionel Scaloni.

Sobre el minuto 70 fue Luis Fernando Muriel quien se desplomó en el área en una disputa con German Pezzella, se reclamó penalti, sin embargo, no hubo tal infracción, el jugador del Atalanta le puso su 'cuota teatral' al caer.

En las postrimerías del juego, Miguel Borja cayó en el área y los 10.000 asistentes al estadio Metropolitano de Barranquilla pidieron con vehemencia otro tiro penal a favor de la Selección Colombia, pero en ese momento también estuvo atento Tobar, su buena ubicación y cercanía a la jugada le sirvieron para descifrar la acción, pues fue el delantero quien chocó al defensor argentino, por lo que tampoco se dejó impresionar.

Cuando ya acababa el partido vino el empate 2-2 de la Selección Colombia por medio de Miguel Borja, fue un cabezazo limpio que venció al portero Agustín Marchesin, luego de dos minutos más, Tobar acabó el juego y concluyó su trabajo, que no fue perfecto, pues como les pasa a todos los árbitros, cometió errores, pero hizo todo lo posible por no incidir en el resultado final del mismo.