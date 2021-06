Campesinos de Chocó, entre la pobreza y la esperanza

Las comunidades campesinas del departamento del Chocó enfrentan múltiples problemas para sus actividades agrícolas, que realizan de manera empírica y con mínimo apoyo de la sociedad y el Estado.

Lo dijo en Al Campo, de Caracol Radio, Aníbal Martínez, un cultivador de aguacate criollo, coco y cacao en el municipio de Istmina, quien habló sobre la situación de los campesinos en esta parte del hermoso departamento de Chocó.

En el cultivo de cacao en Istmina. / Foto: cortesía Aníbal Martínez

“Aquí el campesino trabaja muy mal porque no tenemos recursos, no nos apoyan, no hacen nada por el campo”, señaló el señor Martínez en la celebración del Día del Campesino 2021 y apuntó que todo el proceso es precario porque “no hay asesoría, nada de apoyo técnico, todo es empírico”.

Describió como “bastante difícil la producción” de alimentos que, en el caso del aguacate, es para el consumo familiar y de los vecinos. El coco lo venden para el consumo de su agua y la elaboración de helados, y el cacao se destina a una fábrica que tiene la región.

Aquí se produce chocolate de alta calidad, pero no se saca hacia otras zonas del país porque falta un sistema de empaquetado, dijo el campesino Aníbal Martínez y describió que este producto deben venderlo en bolsitas.

En el diálogo con Al Campo, de Caracol Radio, que puede escuchar en el audio anexo, apuntó que en el Chocó los campesinos viven bajo una profunda pobreza, pero mantienen la esperanza de mejorar, para lo cual esperan que llegue algún tipo de asesoría comercial, de asesoría técnica, para salir adelante.