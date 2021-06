Con diálogo logramos desbloquear los dos corredores de Facatativá: Alcalde

El municipio de Facativá ha sido uno de los lugares donde las concentraciones han llevado a varios enfrentamientos entre las fuerzas públicas y la ciudadanía. En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el alcalde Guillermo Aldana manifestó que gracias al contacto con voceros de la primera línea lograron el desbloquedo de los dos corredores del municipio.

Según contó el alcalde, durante las manifestaciones en el municipio se han afectado varias infraestructuras. "Lo más notorio en daños son los ataques a la infraestructura, dos veces atacaron el Palacio de Justicia, un puente fue demolido porque ya no estaba funcionando y lo terminaron de caer, fue vandalizada la alcaldía y estaciones de policía, también se incendiaron secretarías y hasta un caminón", agregó.

Sobre las movilizaciones de este miércoles desde la alcaldía de Facatativá manifestaron que no tienen comunicaciones oficiales sobre plantones en el municipio. "Hoy tenemos la esperanza de que no vaya a pasar nada, en los comunicados de los movimientos no tenemos reportes de concentraciones".