Pereira: "Si toca terminar el torneo en otro país, bienvenido sea"

Juan Carlos Pereira, volante de Millonarios, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la actualidad del equipo bogotano, a la espera de que se reanude el fútbol nacional. El cartagenero habló sobre cómo han sido las últimas prácticas y se refirió a la posibilidad de terminar el campeonato fuera del país.

"Los entrenamientos han sido igual que cuando estamos en competencia para no caer en el nivel. La mentalidad es de ir a los entrenos como si tuviéramos partido el fin de semana", manifestó Pereira.

Sobre su condición física, señaló: "me encuentro muy bien gracias a Dios, esta para también me sirvió para ponerme a tono en lo físico y lo mental, no había sido fácil porque no había tenido tantas lesiones en mi carrera".

El cartagenero explicó que han analizado al Junior, un equipo que pese a su eliminación en la Copa Libertadores, ha venido "jugando bien". Y añadió que esperan poder hacerle daño para cuando se lleve a cabo la semifinal entre ambos equipos.

Entretanto, sobre una posible alternativa de concluir el torneo en otro país, el volante de 28 años comentó: "De pronto por la situación que se está viviendo en el país se especula mucho de esa posibilidad, esperemos a ver que se va definiendo. Pienso que con el favor de Dios, ojalá se termine aquí en Colombia".

Y concluyó: "Pero si también se da la posibilidad de jugar en otro país, bienvenido sea".