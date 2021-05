Álvaro Angulo: "Mi representante ha tenido conversaciones con América"

El futbolista de Águilas Doradas, Álvaro Angulo, conversó con El VBar de Caracol Radio sobre un interés del América de Cali por contar con sus servicios para el próximo semestre. Del mismo modo, confesó que otros equipos del extranjero han contactado a su representante para averiguar por su situación.

El jugador sufrió una lesión en la última campaña con su equipo que lo sacó de las canchas más días de lo esperado. Del mismo modo, el club dorado tuvo una muy mala temporada, ocupando el penúltimo puesto de la tabla general.

"Fue un semestre terrible para todos. No se cumplieron los objetivos trazados y la tabla lo demuestra. Estamos trabajando para no repetir lo que nos pasó el semestre anterior", dijo.

No obstante, lo más destacable para el futbolista en el primer semestre del año, fue su llamado al microciclo realizado por el entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, en febrero.

"En lo personal, eso fue muy bueno. Gracias a Dios se dio la oportunidad de trabajar con el profe Reinaldo. Esperemos que todo cambie para representar a mi selección en Eliminatorias, Copa América y un Mundial", destacó.

Respecto al rumor que lo vincula con el América, Angulo confirmó el interés del equipo 'escarlata' por contar con sus servicios.

"No puedo hablar mucho de eso porque no lo tengo claro. Eso lo maneja mi agencia y el club. Pero sí ha habido conversaciones de América con mi representante, hasta ahora no hay nada concreto. Sería de mucha alegría llegar a un equipo grande como América. Si se da, la idea es poder hacer las cosas muy bien y poder estar en los ojos del entrenador de la Selección", expresó.

Por último, reveló que equipos del extranjero, así como "grandes de Colombia", han preguntado por él.

"Hay interés de equipos de Brasil, Croacia, Italia, Argentina y equipos grandes de Colombia, mi representante está arreglando todo y yo sigo trabajando para que se dé la oportunidad", contó.