Alejandro Moralez: "Los de Junior nos decían que contra River nos ca..."

El futbolista de Santa Fe, Alejando Moralez, dialogó con El VBar de Caracol Radio luego del partido contra Junior de Barranquilla, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El defensor salió figura del encuentro luego de salvar en la línea dos pelotas de gol que le habrían dado la clasificación al equipo 'tiburón' a la siguiente ronda de la copa.

El jugador de 20 años habló sobre su vida y contó cómo llegó al equipo 'cardenal' para hacer pruebas en la institución.

"Soy un joven de 20 años que llegó a las divisiones menores de Santa fe hace 5 años luego de salir del barrio Patio Bonito y empezar en la escuela Racing. Me dieron la oportunidad de ir a Santa Fe a hacer pruebas y quedé. He venido trabajando fuertemente para llegar hasta donde he llegado", contó.

Respecto a un eventual pacto entre Junior y Santa Fe para que el equipo barranquillero avanzara a la siguiente fase la Copa Libertadores, el futbolista negó cualquier tipo de acercamiento con ese fin.

"Nunca llegó el tema ni conclusión de nada. Cada quien estaba jugando su partido. Esto es una competencia. Yo me entero de lo sucedido dos horas después del partido y nosotros salimos a ganar como en cada juego", expresó.

Respecto a las salvadas en la línea que realizó, evitando la caída de su arco, contó que sus compañeros lo felicitaron en el vestuario.

"Fueron comentarios positivos, porque es para eso que me vengo preparando, para ayudar a mi equipo. Me hicieron buenos comentarios, que estuve bien posicionado; la idea es seguir afianzándome para hacer las cosas bien", destacó.

Ante el rumor que los futbolistas del Junior les habían dicho a los de Santa Fe que se habían "cagado" en el partido ante River, Moralez confirmó este tipo de comentarios.

"Si fue verdad. Junior al ver que no nos anotaban y nosotros nos estábamos jugábamos nuestro partido, al finalizar ellos por no haber concretado y haber quedado eliminados, les dio rabia, y nos dijeron que: por qué contra River no hicimos eso, que nos habíamos cagado y demás", reveló.