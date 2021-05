El ABC de la negociación para superar la crisis en Colombia

En Hora 20 un programa especial para hablar de negociación se debatió sobre el momento que vive el país y el estado actual del diálogo, conversación, negociación y consenso que se busca entre el Gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro para ponerle fin a casi 20 días de intensa movilización social. Se analizaron los aciertos, las equivocaciones y los tropiezos en esta negociación, así como una mirada a las claves para mantener el diálogo y finalmente llegar a consensos para salir del estallido en que entramos desde hace un par de semanas.

21 días completan las calles del país incendiadas, la gente permanece en la movilización; las noches de horror se mantienen en algunas ciudades, los reclamos cada vez aumentan y la protesta parece lejos de terminar, pues mientras todo esto ocurre en las calles, el Comité Nacional del Paro completa tres reuniones con el Gobierno nacional, ninguna sin resultados concretos y ni siquiera con una mesa de concertación, pues las 19 peticiones presentadas ayer por el Comité fueron rechazadas. La última reunión, la de este lunes en la tarde, llevó a que el presidente anunciara un despliegue de la Fuerza Pública para levantar las decenas de bloqueos que permanecen desde hace casi tres semanas en diversos puntos del país, mientas que el Comité convocó a una nueva jornada de manifestaciones, pues consideran que la orden del presidente de levantar bloqueos por parte de la Fuerza Pública, es una "declaración de guerra" a la movilización social, que se mantiene mientras se trata de negociar-

Por ahora todos los caminos conducen a la negociación y a la concertación, no obstante, la aparente falta de liderazgos, de voluntad política y de concertación ha llevado que no se den resultados concretos por ahora, aunque si siga pensando que la salida es la negociación.

Lo que dicen los expertos

Para María Victoria Llorente, politóloga y directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, en primer lugar, vale la pena preguntarse si el uso de la fuerza para acabar con los bloqueos resuelve o empeora el problema que hoy tiene el país, por lo que plantea que hay una disonancia entre el mensaje del uso de la fuerza y el de una mesa de diálogo.

De otro lado, comentó que no se ve quién está tomando la iniciativa para que el diálogo funcione, "Hay propuestas, pero en realidad quién le pone orden a esto. Sí veo una ausencia grande de una propuesta concreta de cómo vamos a negociar, qué se negocia y sobre qué se va a dialogar", afirmó.

En cuanto a los actores que cumplen un papel importante en la negociación, dijo que las autoridades locales como alcaldes juegan un papel a la hora de llegar a dialogar y negociar.

Julián Arévalo, economista, politólogo y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, planteó que, si no hay una comprensión del otro, hay una dificultad desde el inicio para empezar a hablar. También señaló que el liderazgo cumple un papel fundamental, a lo que advirtió que "hemos sentido desconexión profunda del presidente con declaraciones alejadas de la realidad" y agregó que el hecho de no ser capaz de imaginarse los intereses del otro, no se permite entender a qué tipo de acuerdo se puede llegar.

Apuntó que hay que ser conscientes de las limitaciones que tiene el presidente y que, en una inadecuada lectura de la realidad, va a ser difícil empezar a negociar. Agregó que es importante encontrar oportunidades en la crisis, y que la negociación debe partir de la visión de las distintas partes, pero que lo que se ha visto por ahora es un Comité pidiendo varias cosas y un gobierno diciendo que no.

Para Sergio Jaramillo, exalto comisionado de paz y exembajador, hay que tener marco de comprensión sobre lo que ocurre, pues dice que, para encontrar un remedio, primero se debe encontrar la enfermedad, "La enfermedad está directamente relacionada con lo que sucede después del fin de un conflicto armado y este hecho está relacionado con la idea de que el centro como mecanismo de resolución de disputas es el diálogo, pero el gobierno se ha retirado de esto", puntualizó.

De otro lado, comentó que no se trata solo de hablar y de hacer una reunión, pues cree que también implica un proceso creíble, con método y que dé garantías. Y que, al tratarse de un fenómeno social, planteó que lo importante es entender la postura del gobierno frente al fenómeno. Explicó que su propuesta de diálogo consiste en dividir el problema en dos: tanto en tiempo como en el espacio, "trabajar de abajo hacia arriba", y a su vez en dos fases: "una con resultados rápido y otra a un nivel estructural".

John Paul Lederach, doctor en sociología, experto en resolución de conflictos y mediación, señaló que la negociación no se puede contemplar como una forma clásica binaria, entre un grupo y un gobierno, pues sostuvo que la protesta social crea una complejidad enorme donde precisamente montar el diseño de un proceso de negociación tiene que pasar por un proceso de definición sobre qué es la agenda y cómo se construye los participantes. Agregó que se tiene que desmantelar la fuerza violenta que no protege el derecho a la protesta, pues advierte que la llegada de la paz contemplaba un cambio mental profundo en la lógica del enemigo interno.

Frente a un puente entre la negociación y el diálogo, dijo que primero debe darse una prenegociación y una preparación sistemática, lo cual señala, implica separar los procesos de crisis, de los procesos de transformación importante. "Separar procesos para tocar crisis y al tiempo las formas concretas de hacer frente a los cambios que se necesita. De crisis al cambio, debe ser el lema de negociación", concluyó.

Desde Chile, Francisco Javier Pereira, abogado, experto en negociación y resolución de conflictos, exjefe de gabinete del ministerio del Trabajo, planteó que Chile pasó por exactamente la misma situación que Colombia tiene hoy, recordó que los conflictos tienen etapas como el origen, la escalada, el punto máximo, la negociación y después ver cómo se resuelve el conflicto, no obstante, indicó que, si no se está en el punto máximo del conflicto, el proceso de negociación se puede deslegitimar.

Agregó que establecer un interlocutor válido, evitar la criminalización de la protesta, así como cuidar el tono y las declaraciones desde las distintas partes es importante en medio de procesos de movilización social. Por último, dijo que se requiere gente de buena voluntad y de personas que piensen en el país en un tiempo y no con intereses particulares.

Desde Francia Jean Jaques Kourliandsky, director del observatorio para América Latina de la Fundación Jean Jaurès en Francia, experto en relaciones internacionales para asuntos de América latina y España, asesor de la asamblea nacional francesa, recordó que el problema con Chalecos Amarillos en su momento fue que no había una representación para que se diera una negociación, "Fue muy difícil de resolver este problema por la falta de intermediación para permitir la negociación", planteó que la situación en Colombia se puede equiparar a la de Chile y Ecuador en 2019, esto producto de una situación económica y social. "Una crisis con un elemento de violencia interna tiene matices distintos a los de una crisis social. A pesar de haber violencia, son tipos de violencia distinto, una cosa es la guerrilla, otra una sociedad con muchos actores que pide cosas distintas por efectos económicos", concluyó.