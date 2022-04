Así van las investigaciones por abusos de la Policía en el Paro Nacional

A propósito de las marchas convocadas para este jueves 28 de abril, en conmemoración de un año del Paro Nacional del 2021, el Comisionado de Derechos Humanos de la Policía, Luis Alfonso Novoa, entregó un balance de las investigaciones sobre homicidios, abusos de autoridad y violencia sexual que presuntamente se cometieron en el marco de la protesta social.

El funcionario se refirió al informe presentado por la Fiscalía General de la Nación sobre los homicidios. “Se habla de 9 posibles responsabilidades de civiles, 10 de miembros de la institución policial y otros 10 que están por establecer”, indicó Novoa, quien enfatizó que estas cifras corresponden a las presentadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

Sobre los excesos de fuerza, abusos de autoridad y conductas irregulares durante las manifestaciones del año pasado, el comisionado Novoa reportó que se abrieron 231 investigaciones contra 74 uniformados.

“De estas, 176 son de oficio, es decir, que la apertura la hizo la Policía Nacional y 55 correspondientes a quejas. En este momento, hay 48 investigaciones derivadas del poder preferente en manos de la Procuraduría General”, detalló el comisionado.

Asimismo, se han documentado 68 casos de violencia de género y 1 de agresión sexual. Novoa indicó que, además, 1.836 policías resultaron heridos y afectados en su integridad durante los hechos de violencia que se vivieron durante varios meses del año pasado.

El comisionado indicó que desde el 2021 se ha promovido la capacitación a los integrantes de la Policía Nacional, incluido el Esmad, en el control de multitudes, el manejo de armas y dispositivos menos letales, así como la aplicación de los Derechos Humanos en el servicio de Policía.

Por último, manifestó que ejercerá vigilancia, junto a la inspección delegada para la manifestación pública, a propósito de la jornada de este jueves. “Invito a los ciudadanos para que ejerzan el derecho de reunión pacífica y sin armas a efectos de no afectar a las personas que no participan, así como a las autoridades y a terceros que no están vinculados”, fue el llamado.