"Buscamos solucionar las cosas con diálogo": Patrullero Cárdenas

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el patrullero, Jorge Cárdenas aseguró se puso en los "zapatos" de la mujer y su hijo y pudo llegar a una conciliación.

En redes sociales se conoció un video en el una mamá y su hijo bloquearon el portal de TransMilenio de Las Américas, el pasado martes. Ante esto, el patrullero se sentó a escuchar las razones del bloqueo de la mujer y su hijo, al final llegaron a una conciliación para terminar con la situación.

"El muchacho estaba atrás de mi escudo y nos decían que eramos los encapuchados y pues por el tema de la pandemia nos cubrimos, pero tenemos nuestras placas, números. Me quité mi casco, me agaché y empiezo a hablar con la mamá y su hijo. Fue una charla amena con el muchacho y la señora. Es una mamá con 6 hijos, con un tema social, Transmilenio le cobró dos pasajes. Me puse en los zapatos de ellos y pudimos llegar a una conciliación", contó.

El patrullero explicó que fue una situación con lo que todos, quienes estaban alrededor podían sentirse identicados, además de él: "Aquí y en cualquier parte del mundo, un hijo da la vida por su mamá", dijo.

Cárdenas dijo que junto a la policía trabajan todos los días en el diálogo: "Nosotros no estamos para agredirlos. Somos 178.000 policías a nivel nacional y 18.000 en Bogotá. Queremos brindarles tranquilidad, que lleguen a su trabajo, a sus citas médicas"