En entrevista con 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio, la doctora Gloria Hurtado, psicóloga y columnista de opinión aseguró que la doctora Neira actuó desde el inconsciente.

"En el inconsciente todos somos héroes y villanos. La doctora se equivocó totalmente y publicó algo desde su inconsciente y se le condenó. Cuántos nos hemos pensado en matar, cuando vamos en la calle, cuando nos sucede algo", aseguró Hurtado.

Lea también:

Según la psicóloga las personas que han condenado a la doctora manejan una doble moral: "Esto nos enseña muchísimo, no podemos tener una doble moral. En la fantasía todos podemos querer matar, eso es lo que maneja la madurez. Somos muy hipócritas, no podemos ser unos moralistas", manifestó

Aseguró que la doctora Juliana Neira debe hacer un acto de reparación: "Ella debe hacer un acto de reparación, no creo que lo ideal sea sacarla, es una extraordinaria médica, ella tiene que aprender, pero se deben hacer actos de reparación", dijo

Finalmente, dijo que la diferencia con los actos diarios que a veces las personas pueden pensar, es que la doctora tuvo una caja de resonancia: "¿Quién no ha pensado en matar a Uribe a Petro o a un guerrillero o un violador? el problema es que ella tuvo una caja de resonancia ¿Por qué somos tan hipócritas?. Estoy segura que Juliana no iba matar a nadie, solo fue una explosión de rabia, que no es justificable", finalizó