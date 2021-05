Conclusiones Paro: ¿En qué están de acuerdo y en qué no? /

Tras 20 días desde que iniciaron las movilizaciones en el país, el gobierno junto a líderes gremiales acordaron una reunión en la cual se expusieron las peticiones y respuestas de parte y parte. Lo anterior con el objetivo de llegar a acuerdos para evitar una crisis social y económica.

¿Qué dice el comité?

Según emitió la comunicación oficial de los líderes gremiales, tras la reunión que se llevó a cabo "para poder dar inicio a la negociación, el gobierno dijo no a todo, e incluso no se refirió sobre varios temas propuestos". Además desde el comité se rechazó completamente el reciente anuncio del mandatario Iván Duque en el cual ordenó del despliegue de fuerzas para garantizar que no existan bloqueos en las vías del país.

Al referirse a puntos clave de la negociación el Comité afirmó que la respuesta presentada por el gobierno no se refiere "al uso armas de fuego en el control de las protestas", tampoco "reconoce los casos que han denunciado las organizaciones de derechos humanos" y reiteran que "la única preocupación del gobierno, son los bloqueos, y nos exigen levantarlos".