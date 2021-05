'Sachi' Escobar: “Espero que en 6 meses haya quedado erradicado el cáncer"

El actual entrenador de Universidad Católica de Ecuador, Santiago 'Sachi' Escobar, conversó con el Carrusel Caracol de Caracol Radio acerca de su proceso de recuperación del cáncer de próstata que padece. Por otra parte, aprovechó para hablar de la actualidad del fútbol colombiano y las mejoras que se deben hacer para figurar a nivel internacional

"Estoy contento, con mucho ánimo y positivismo. El viernes terminé mi primera parte de la radioterapia, que fueron 23 sesiones. El 21 de mayo termino la radioterapia y estaré habilitado para regresar a Quito con el equipo. Espero que en seis meses haya quedado erradicado el cáncer. Mi organismo ha respondido muy bien a las terapias", dijo.

Le puede interesar:

El técnico de 57 años confesó qué es lo más difícil que le ha tocado vivir en esta adversa etapa de su vida.

"He aprendido a ofrecerle todo a Dios y a no quejarme nunca en la vida. Cada situación adversa que tuve la afronté y la acepté. Cuando estoy recibiendo las radiaciones le pido a Dios que ayude a las personas que me están radiando las partes con tumores. Han sido momentos de aprendizaje con la gente que está al lado mío y que me ayudan a tratar", contó.

"Quizá lo más duro es no poder estar en el día a día en mi trabajo y sé que me tengo que cuidar mucho más de lo normal. La tecnología me ayudó a que puedo ver los entrenamientos todos los días y ver los partidos, en el intermedio hablarle a los jugadores y demás", añadió.

Respecto a la situación que atraviesa el fútbol colombiano, 'Sachi' Escobar destacó los aspectos que se deben reforzar para figurar en las competencias internacionales.

"He estado mirando mucho el futbol colombiano. En primer lugar es muy importante saber qué es un modelo de juego y que los dirigentes sepan escoger a los entrenadores de acuerdo a la cultura y el ADN del equipo. Segundo, las dificultades de tener complejos deportivos óptimos, eso acá poco lo hay. Tercero, la inversión, como lo privado no ayuda tanto, los equipos a los seis meses venden a los jugadores más destacados y eso no es bueno", manifestó.

El antioqueño hizo un alto en el tema de la inversión económica, la cual en los equipos colombianos es muy carente.

"El fútbol en Sudamérica se ha equiparado mucho. Los equipos grandes de Colombia ya no invierten como antes. Se pretende ganar una Copa Libertadores con presupuesto de cinco o seis millones de dólares en un año. Si no hay inversión a corto, mediano y largo plazo, es muy difícil competir", explicó.