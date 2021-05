"Ojalá que con la venida del presidente a Cali se recupere la autoridad"

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el Senador Gabriel Velasco, habló sobre la presencia del presidente Iván Duque en Cali.

"Los caleños nos sentiamos abandonados. En Cali se requiere recuperar el liderago. Necesitamos que el gobierno esté en Cali permanentemente", dijo

Frente al primer pronunciamiento de Iván Duque sobre su asusencia en Cali, el congresista afirmó que sintió mucha preocupación pues la ciudadanía les pidió el acompañamiento en la ciudad.

"Hemos tenido una buena relación con Iván Duque, pero en estos casos, los que estamos en estos cargos debemos mirar de frente a la ciudadanos. Los caleños nos sentíamos abandonados", manifestó.

Destacó que se espera que con la presencia del presidente Iván Duque se recupere ese liderazgo y autoridad en Cali.

"Creo que el diálogo debe ser permanente, hay que abrirlo en la ciudad, debemos salir de los bloqueos. Hoy la ciudadanía está atrapada, no hay alimentos, no pueden ir a los hospitales, no se puede ir a trabajar, los pelados no puede ir a los colegios. El presidente tiene responsabilidad, pero no desconocemos la responsabilidad del alcalde", finalizó.