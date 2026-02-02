Bolívar exalta los sabores de la Madre Tierra junto al reconocido cocinero y ‘foodie’ Said Sáez

En una apuesta decidida por la seguridad alimentaria y el desarrollo socioeconómico de las mujeres del departamento, se celebró con éxito en Magangué el taller de formación gastronómica “Del plato a la mesa”, gracias al esfuerzo de la Gobernación de Bolívar con su programa Matié, bajo el liderazgo de la Primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas; la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social; Icultur; la Fundación Granitos de Paz y la Alcaldía de Magangué.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta experiencia, que contó con el reconocido cocinero influencer Said Sáez, convirtió a Magangué en el epicentro de la innovación culinaria basada en la identidad territorial.

“Como cocinero, me llena de orgullo ver que la verdadera revolución gastronómica de Bolívar nace en los patios productivos de nuestras mujeres. En el taller ‘Del plato a la mesa’, no solo cocinamos; transformamos ingredientes de una calidad excepcional, cultivados con amor y técnica en el proyecto Matié, en platos que pueden competir en cualquier mesa del mundo”, expresó el Said Saez.

El curso dirigido a 35 mujeres de Magangué y San Fernando, no solo exaltó la cocina tradicional, sino que demostró el potencial comercial de los productos cultivados en los patios productivos de Matié, traduciendo la cosecha del campo en recetas de alto valor cultural.

Esta formación es una herramienta clave para que las participantes a través del programa Matié, den el salto del cultivo al emprendimiento, fortaleciendo su autonomía financiera y su rol como guardianas del sabor bolivarense.

La Primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas, quien ha liderado esta iniciativa como un eje de transformación social, destacó el impacto del proyecto:

“Desde Matié creemos en el poder de nuestras mujeres y en el valor de lo que producen con sus propias manos. Estos cursos rescatan nuestra cocina tradicional y además abren oportunidades reales para que las mujeres fortalezcan su autonomía económica y mejoren la calidad de vida de sus familias”.

Por su parte, Gina López Gulfo, Directora de la Fundación Granitos de Paz, resaltó la efectividad del modelo de intervención: “Ver cómo el esfuerzo en los patios productivos culmina en platos con este nivel de calidad técnica nos confirma que estamos en el camino correcto. Matié no solo entrega semillas, entrega dignidad y capacidad de negocio para que cada mujer sea dueña de su futuro económico”.

Zunilda Castellanos, beneficiaria de Matié del municipio de San Fernando, aseguró: “El curso pareció excelente, instructivo. Aprende uno cosas que antes no conocía como esta forma innovadora de hacer un arroz con leche de colores, y lo mejor fue conocer a Said y cocinar con él. Agradezco a la Gobernación de Bolívar por esta invitación que me ha encantado”.

Sobre Matié

Matié es una iniciativa de la Gobernación de Bolívar, en alianza con la Fundación Granitos de Paz, lanzada en 2024 con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo socioeconómico de mujeres rurales.

El proyecto fomenta la creación de patios productivos y unidades de negocio, beneficiando a cientos de mujeres en distintos municipios del departamento.

En su segunda etapa, Matié llevará desarrollo, oportunidades y bienestar a las mujeres y familias de municipios como: San Fernando, Turbaco, María La Baja, y el barrio Palestina en Cartagena, sumando así más de 1100 mujeres impactadas en todo Bolívar.