Están en guerra contra el pueblo

Columna de opinión de Gareth Sella, ciudadano que perdió un ojo durante las protestas en Bogotá

Esto debe ser claro y conciso. El gobierno colombiano, casi que desde siempre, ha utilizado la guerra como discurso político, como herramienta de poder, como estrategia de terror. Así es como ha creado su propio enemigo interno, su satanás.

Esto se vislumbra cada vez más, justo en los momentos cuando decidieron atacar con todos sus medios al proceso de paz, para luego prometer hacerlo trizas. A medida de que la población colombiana ha entendido su actuar, ha descubierto la verdad y ha decidido hacerle frente…, el enemigo pasó a ser todo el pueblo, todo aquel que realizase un acto de resistencia. El gobierno colombiano ha entrado en una guerra contra la gente. Lo confirma con palabras enredadas la noche del primero de mayo:

«Como comandante supremo de las fuerzas armadas, la figura de “asistencia militar” seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos». Está claro que el presidente no vela por los intereses de los colombianos, pues el riesgo para la integridad de los ciudadanos es la Policía Nacional y el ESMAD. Prueba de esto son 239 intervenciones violentas, 814 detenciones arbitrarias (incluyendo algunas con judicialización), 216 víctimas de violencia física, 21 víctimas de trauma ocular, 10 víctimas de violencia sexual y 31 personas asesinadas, todas estas causadas por la Policía y el ESMAD.

Los manifestantes no han atacado a los ciudadanos, los manifestantes no han lanzado gases lacrimógenos a las casas de los ciudadanos, los manifestantes no ponen en riesgo a la comunidad. Son palabras disfrazadas de moralidad para contar con un mínimo apoyo y así, llevar militares a las ciudades, llevar la guerra a los centros urbanos, porque lo que pone en riesgo la protesta social, es al poder represor que abandera Iván Duque.

Una vez declarada la guerra al pueblo, es importante que la gente comprenda que en las guerras no hay bien ni mal, que lo que le importa a ellos es ganar, sin importar el costo en vidas, lo que le importa a ellos es mantener el poder dentro de la oligarquía colombiana y que tienen todos los medios para hacerlo. Tienen los medios de comunicación, tienen los medios judiciales y tienen las fuerzas armadas. No les interesa el pueblo, por eso sus inversiones son en guerra, por eso proponen reformas en contra de la realidad de los colombianos y las colombianas. Somos sus enemigos y mientras nos opongamos, somos también sus objetivos. Por esto es grave normalizar las militarizaciones, los toques de queda, los disparos a los ojos, las violaciones de derechos humanos, la falta de un desmonte al ESMAD, la falta de prohibición al arma denominada “marcadora” y la falta de reforma policial, pues esto garantiza la perpetración de la represión y los latentes comportamientos dictatoriales.

Hay una frase de cajón que dice “en la guerra y en el amor todo se vale”. Así que lo que el gobierno decida hacer por guerra al pueblo, que el pueblo unido lo haga por amor, así sus motivos al menos serán más sinceros y harán realidad esa frase de “venceremos y será hermoso”.

Cifras: Temblores ONG