Viera sobre Alberto Santacruz: "sus disculpas no valen, no se retractó"

Sebastián Viera, portero y capitán del Junior de Barranquilla, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre la clasificación de su equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, así como también se refirió a las disculpas públicas hechas por el gerente deportivo del Pasto.

"Fueron disculpas, pero a mí no me vale eso, no se retractó en nada. Para mí lo grave no paso en campo, lo grave pasó fuera de la cancha. Esa pedida de disculpas no tiene sentido", comentó el uruguayo sobre la carta de Alberto Santacruz.

Al respecto añadió: "Me dio un fresquito cuando en la noche aparecieron las voces del partido. Si no hubiera parecido las voces no hubieran aparecido las, entre comillas, disculpas, hubiera sido Viera el malo. Para mí lo peor no fue lo de la cancha, lo peor fue lo que dijo fuera de la cancha en el tuit".

Mientras que de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, fue autocrítico; sin embargo, festejó la clasificación. "No hicimos un buen partido, hicimos le partido que necesitábamos. De nada valía jugar bien y no clasificar".

De la Liga y la opción del equipo de clasificar entre los ocho, pese a no jugar en la última jornada, indicó: "Si todo sale normal, estaremos adentro. Esperemos que Tolima y Once Caldas hagan un buen partido".