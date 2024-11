Gustavo Florentín: “Nos sentimos preparados para afrontar esta etapa”

Gustavo Florentín (Photo by Juan Mabromata-Pool/Getty Images)

Deportivo Pasto enfrentará a Millonarios en el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga colombiana, un reto mayúsculo para el equipo nariñense, en su lucha por alcanzar la gran final. Con Daniel Moreno como máximo goleador del campeonato, los nariñenses buscarán aprovechar su solidez defensiva y la efectividad en el ataque para sorprender al conjunto bogotano en su propio estadio.

El Grupo A, que también cuenta con Santa Fe y Nacional, promete grandes emociones, con equipos históricos y rivales de gran nivel. Aunque la Dimayor ya definió el calendario de los cuadrangulares, aún no se han establecido las fechas y horarios exactos para los encuentros de las otras jornadas, debido a la disponibilidad de los estadios por eventos como conciertos en Bogotá y Medellín.

Gustavo Florentín, técnico del Deportivo Pasto, en exclusiva con Caracol Deportes, habló sobre el rendimiento del club en este semestre, su adaptación al fútbol colombiano y el reto que viene en los cuadrangulares. Estas fueron sus palabras.

Primer objetivo del semestre

”SÍ, concedimos la primera parte, donde fue muy difícil estar entre los primeros ocho. Hemos pasado por un montón de situaciones, pero al fin y al cabo, fue justo con nosotros el fútbol. Poder lograr la clasificación, sabiendo que hemos realizado un gran trabajo desde el inicio de esta pretemporada y bueno, eso es parte de los sacrificios de la institución, de los jugadores para poder dar este primer paso”.

Partido ante Millonarios y el grupo

”No, un grupo muy bueno, siempre digo que para llegar a cosas importantes uno tiene que estar compitiendo con los mejores. Nosotros estamos en un grupo importante y bueno, acá se tiene que ver la capacidad del grupo, del cuerpo técnico y poder disfrutar de esta instancia porque es muy linda. Mi primera experiencia en el futbol colombiano y voy a tratar de hacerlo muy bien y sacar un buen resultado el miércoles”.

Estado físico de Daniel Moreno

”Estuvo entrenando con normalidad esta mañana, nosotros le hemos dado dos días de descanso a los jugadores y hoy retomamos. Dani está sin ningún inconveniente, totalmente recuperado. Todo el grupo estuvo entrenando con absoluta normalidad”.

Adaptación al fútbol colombiano

”Para que yo pueda venir al fútbol colombiano, hice varios estudios, varios análisis no fue por lanzarme y hacerlo así no más. Nosotros hemos analizado el nivel de competitividad en este país, cómo se juegan los cuadrangulares. Ayer estaba hablando con un colega, tratando de sacar mayor información. Nos fue bien, nos fue bien en este semestre y bueno, est3 cuadrangular será nuestra primera experiencia. Cada partido será una final y sabiendo que de aquí saldrá un solo equipo que jugará la final. Esta es la etapa que el margen de error tiene que ser mínimo y más con los clubes grandes que tienen en plus de la contundencia. Creemos que va a pasar por ahí esta etapa, nosotros nos sentimos preparados para afrontar esta etapa”.