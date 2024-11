Fernando Jaramillo se refirió al pedido del DIM de suspender los cuadrangulares finales

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, dialogó con Caracol Deportes, donde, entre otras cosas, se refirió a las dificultades que afrontan actualmente para programar las fechas de los cuadrangulares, la final de la Copa Colombia y de la Liga, y la solicitud del DIM, de suspender las semifinales del campeonato a la espera de una respuesta del TAS sobre los tres puntos otorgados al Junior por el escritorio.

¿Cuándo será la final de la Copa?

“Todavía no las tenemos, estamos esperando los resultados de hoy para poder programar esa final. Pueden pasar muchas cosas, esperemos que se jueguen las semifinales y ver cuáles son los dos finalistas”.

¿Si son América y Nacional?

“Eso complica más las cosas sin son los que están jugando los cuadrangulares. Tenemos que esperar a ver que es lo que va a pasar y ver cómo programamos eso dentro del esquema de los cuadrangulares. Si es América - Nacional se nos complica todo, porque van a estar disputando el cuadrangular y podría ser en la mitad del cuadrangular programar esa final. Nuestra intención es que no sea tan lejos al final del cuadrangular, entenderán que ese peso al final del cuadrangular es mayor. Estamos esperando y en últimas esperar a ver si podemos terminar el cuadrangular el 8 de diciembre”.

¿Hay posibilidad de que la final sea el 29 de diciembre?

“Podría ser, tenemos unos conciertos en la mitad de los cuadrangulares, tanto en Medellín como en Bogotá, lo que nos obliga a mover las fechas y eso nos complica el calendario. No es lo mejor, pero entendemos que los conciertos ya estaban programados, hay una cantidad de inversión en eso. A nosotros no nos gusta, pero respetamos eso”.

¿Cuándo será el clásico bogotano?

“El clásico bogotano será el lunes 25, porque hay un concierto el 24, que tiene un montaje muy grande y acuérdese que los conciertos, lo malo no es la fecha si no es lo que ocupa que son tres días antes y tres días después. Estamos hablando con los organizadores y con la APP, para que puedan hacer ese desmontaje del 24 al 25 y el estadio esté disponible para el 25 en la noche”.

¿Qué posibilidades hay de jugar la final el 29 de diciembre?

“Eso sería exagerado y nuestra fecha última, empujando esto, sería el 22 de diciembre”.

¿Cómo sería la segunda fecha?

“Se complementa el lunes. No está programado, pero la lógica es que sean tres partidos el domingo”.

¿Qué errores ha cometido Dimayor?

“Es muy difícil programarse en estas condiciones, con todo lo que ha pasado este año, nosotros no nos justificamos, pero la gente no entiende las complejidades de programar, con muchas variables, eso hace muy complejo programar. Dejar contento a todo el mundo es imposible, claro que nos equivocamos en muchas cosas, porque tenemos que tomar decisiones en el momento que afectan a uno u otro club, pero aquí todo se hace pensando en darle las mejores condiciones a todos para la competencia a los 36 clubes”.

¿Se detendrá el torneo por las medidas cautelares del DIM?

“Está en todo su derecho como parte interesada en interponer ese recurso ante el TAS, el Comité Disciplinario tomó una decisión en derecho, ajustado al código único disciplinario. Que nos guste, que no nos guste, que sea lo acertado, o lo mejor para el fútbol no lo puedo juzgar, pero la tomaron en derecho y con base en eso el TAS tiene que decidir. El TAS no nos ha notificado a la secretaria del caso absolutamente nada, entonces el campeonato y la competencia sigue como está en este momento”.

¿Cuál será la propuesta para el calendario del 2025?

“La propuesta va a ser muy parecida porque ya se ha comprobado que desde el punto de vista de emoción, de taquillas para clubes históricos, los que pasan a los cuadrangulares es muy importante, va a ser dos campeonatos, el primer semestre y el segundo semestre, obviamente con cuadrangulares. Nosotros propusimos play offs por lo complejo del calendario, pero no fue aceptado por los clubes y entendemos las razones por las cuales los clubes insisten en este formato del campeonato”.

¿Qué se hablará en la Asamblea del lunes?

“La Asamblea está citada solo con un punto, es una asamblea extraordinaria y es decidir quién va a ser el asesor de la Dimayor para el tema del proceso de televisión”.

¿Seguirá al frente de la Dimayor?

“Esto es un trabajo complejo, uno comete equivocaciones de buena fe, habrá unos que no les guste ni mi estilo de liderazgo ni cómo tomo las decisiones, pero muchos otros puede que sí apoyan la gestión, es una gestión que tengo muchas cosas que mostrar, unas buenas y otras no tan buenas, pero eso lo deciden todos los clubes” .

¿Se hará algún cambio en el descenso?

“Siempre tomamos desde el primer semestre, notas de las cosas que no funcionan de la mejor manera porque muchas veces la competencia y la realidad supera al reglamento, esa es una de las cosas que está anotada para hacer un cambio”.

¿Qué pasará con el juego Nacional - Pasto de la quinta fecha?

“Estamos mirando qué hacer y cómo programar todo, porque eso obviamente descuadra todo el cuadrangular, pero estamos mirando en la medida en que se pueda colaborar y se pueda hacer, hay que priorizar que Nacional use el Atanasio como titular”.

¿Algún cambio en la forma de descender?

“Eso es otro tema que vamos a tratar fuera de asamblea extraordinaria el día de mañana, donde vamos a hablar de temas de fútbol exclusivamente, es una de las propuestas que si se implementa tendría que hacerse con un año hacia el futuro, no se puede hacer inmediatamente para la siguiente competencia”.

Sobre la televisión

“La idea es asesorarnos bien, llegar preparados en el momento en que podamos recibir unas ofertas, respetando todos los derechos que tiene nuestro operador y nuestro socio que es Win y llegar al mercado bien preparados con un producto mejorado y tener la mejor oferta posible… nos estamos asesorando bien porque esto es tan dinámico y cambia tan rápido que no sabemos si en el 2026 la televisión va a ser lo que guíe solamente los destinos del fútbol y sea el principal ingreso, puede que estemos mirando otros ingresos en otras plataformas diferentes”.

¿Algún cambio en el VAR para el 2025?

“No hay novedad, eso es un piloto de la FIFA que se usó acá en el Mundial Sub-20 Femenino y no está aprobado para los clubes, hay que esperar que se apruebe, si eso se aprueba es una solución interesante”.