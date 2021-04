Sergi Escobar: “América ahora tiene un grupo más factible en Libertadores"

El español Sergi Escobar, ex asistente técnico de América de Cali y actual entrenador del Šibenik del fútbol croata, habló con El VBar de Caracol Radio sobre su regreso al fútbol europeo, así como de la situación actual del cuadro 'Escarlata'.

El entrenador de 46 años se refirió a su debut en la Liiga de Croacia, en el que igualó 1-1 con el Dinamo Zagreb.

"Fue un debut muy bonito porque era contra el equipo que acababa de derrotar al Tottenham de Mourinho. Conseguimos empatar y nos dejó buenas sensaciones, sabiendo que somos un equipo humilde que tiene el objetivo de la salvación. Sentí que habíamos iniciado con buen pie está andadura", expresó.

El técnico español tiene a su disposición en su equipo a los colombianos Juan Camilo Mesa, Carlos Torres y Marcos Mina.

"Estoy muy contento con ellos, es gente con muchas ganas de seguir creciendo. Han hecho un esfuerzo muy grande de cruzar el charco para continuar su carrera de futbolistas", manifestó.

Escobar, afirmó que está en constante contacto con el entrenador del América, Juan Cruz Real.

"Estoy en permanente contacto con Juan Cruz Real y todo el cuerpo técnico, quedó una bonita amistada. Ellos están pendientes de mí y yo de ellos. Ahora tiene muchas ganas de enfrentar el partido contra Tolima para intentar clasificar, y cuando América entra a las finales es temible", destacó.

Del mismo modo, se refirió a la hinchada del conjunto americano, de la cual se llevó un gran recuerdo.

"Me llevé un grato recuerdo, soy un hincha americano más. A pesar de que no fue la gente al estadio sabemos de la pasión y el cariño que tiene esta afición. Tienen un gran número de seguidores no solo en Colombia, incluso en Europa, ahí se da uno cuenta del poder que tiene este equipo", precisó.

Por último, destacó el grupo que afrontará el club de los 'Diablos Rojos' en la Copa Libertadores.

"Después de ver el sorteo, sabiendo que todos los rivales son difíciles, pienso que hay una diferencia bastante importante respecto al grupo del año anterior. La segunda plaza es factible para que América clasifique a las rondas posteriores", concluyó.