Ideas de loncheras saludables para el regreso a clases: prácticas, económicas y caseritas

Con el regreso a clases, la lonchera vuelve a ocupar un lugar clave en la rutina diaria de las familias colombianas.

En ese sentido, expertos en nutrición y educación coinciden en que una alimentación equilibrada durante la jornada escolar influye directamente en la concentración, la energía y el rendimiento académico de niños y niñas.

Andrés Vásquez, director del programa de Gastronomía de la Universidad ECCI, advierte que uno de los errores más comunes es el exceso de ultraprocesados.

“Muchas loncheras siguen estando dominadas por paquetes, bebidas azucaradas y galletas rellenas, que llenan rápido pero no nutren”, dijo el director de Gastronomía.

Según el experto, comer bien no implica preparaciones complejas ni mayores gastos.

“En Colombia tenemos alimentos tradicionales, económicos y nutritivos; el reto está en la planeación y en volver a lo básico”, explica Vásquez.

Ideas de loncheras saludables

Entre las opciones recomendadas está una lonchera tradicional que combine arepa pequeña con queso fresco o cuajada, huevo cocido o en tortilla y una fruta como banano o manzana, acompañada de agua o limonada casera sin azúcar. “Es una mezcla sencilla que aporta energía y proteína de calidad”, indica. Otra alternativa práctica y llamativa son los rollitos de tortilla de trigo rellenos con pollo desmechado y hogao suave, junto a bastones de zanahoria o pepino y fruta picada como papaya o piña. “El color y la presentación hacen que los niños se acerquen mejor a alimentos saludables”, indicó el gastronomó.

Vásquez también resalta la importancia de involucrar a los niños en la preparación de los alimentos.

“Cuando el niño participa en armar su lonchera o elegir entre opciones saludables, se fortalece su relación con la comida”, asegura Andrés Vásquez, director del programa de Gastronomía de la Universidad ECCI.